“رسالة قوية” من بوتن بشأن شبه جزيرة القرم

2022/03/17 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن “رسالة قوية” لأوكرانيا والعالم الغربي، الخميس، مؤكدا فيها تمسكه بشبه جزيرة القرم، عن طريق كشف مشاريع “ضخمة” لتطويرها في الأعوام المقبلة.وبينما تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن خطة جديدة لتلك المنطقة التي ضمتها […]

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