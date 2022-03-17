مجموعة متوازنة للعراق في بطولة آسيا لشباب الطائرة

2022/03/17 | 15:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سُحبت قرعة كأس آسيا للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاماً، اليوم الخميس.واسفرت القرعة عن وقوع منتخب العراق في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبي استراليا وبنغلادش.وكانت مراسم القرعة قد أجريت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، عبر خاصية الاتصال المرئي مع ممثلي المنتخبات المشاركة.ويشارك في هذه البطولة 18 منتخبا آسيويا وتم […]

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