غرفة تجارة ذي قار: لم يتم الاتفاق على فتح ملحق للقنصلية الإيرانية بالمحافظة

2022/03/17 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت غرفة تجارة ذي قار، اليوم الخميس، عن الاعتراضات التي شهدتها زيارة وفد ايراني للمحافظة بخصوص فتح ملحق للقنصلية الايرانية.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة ماهر طويبة في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "الوفد الذي زار المحافظة لم يعقد اي اتفاق وانما كان قد طرح فكرة تعيين موظف من القنصلية الايرانية في البصرة يتواجد في ذي قار لاستلام طلبات الفيز".

وأضاف ان "الهدف من فتح القنصلية هو تسهيل منح التأشيرات للتجار والمواطنين من ابناء المحافظة ".

وأشار طويبة الى ان "الوفد عاد للبصرة دون اي اتفاق، ولا نعلم هل سيفتح الملحق في محافظة اخرى او لا، لكن لا نعتقد لان البصرة قريبة الى المحافظات الجنوبية".

وعن المعترضين اوضح نائب رئيس غرفة التجارة في ذي قار انه "من حق اي مواطن ان يبدي موقفه ولسنا بمعرض منع المواطنين من إبداء اراهم ".

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