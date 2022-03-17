بداية تأثيل ضد سمات نهاية الفهم - المنصور جعفر

2022/03/17 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص المواشج لفلسفة اللغة والإعلام فتح امكانات نظر ونقاش ضد ديكتاتورية بعض السمات والمعاني البرجوازية الإستععمال والفائدة.



يحقق النص هذا الهدف بكشف وانتقاد جزء من ظاهرة إستعمال كلمات مثل "العالمية" أو "الدولي" أو إستعمال حرفي التعريف (الـ) لإكساب بعض الأمور أو الكلمات والتعابير سمات اطلاقية تقويها وتخفض امكان نقاشها والإعتراض عليها.



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تمحيص لتسمية "الصحافة العالمية ......





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