الفتح يؤكد أهمية الجلسة المقبلة للبرلمان ويحذر من “الفراغ الدستوري”

2022/03/17 | 15:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، أهمية الجلسة المقبلة للبرلمان للتصويت على رئاسة الجمهورية، فيما حذر من الفراغ الدستوري وتداعياته.وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “جلسة البرلمان المقبلة قد تكون حتمية وقد تضع المسار الحقيقي للعراق لأنه في هذه الجلسة اذا لم يصوت على رئاسة الجمهورية ويبقى […]

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