2022/03/17 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / قاسم سلمان العبودي || دأبت الأسرة البرزانية المتنفذة في أقليم كردستان على إقامة علاقات متميزة جدًا مع الكيان الصهيوني الغاصب ، وعلى مر التأريخ المعاصر .فقد دعمت المخابرات البريطانية الملا مصطفى البرزاني منذُ أربعينيات القرن الماضي عبر تسليحه وتدريبه ليكون خنجرًا في خاصرة الدولة العراقية التي لم تتضح معالمها وقت ذاك .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا مشكلة لدى الإقليم بالعلاقة مع أسرائيل ..!) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا مشكلة لدى الإقليم بالعلاقة مع أسرائيل ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).