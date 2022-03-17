خام برنت يرتفع إلى 102 دولار وغرب تكساس يلامس 99 دولارا للبرميل

2022/03/17 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر برميل خام برنت في أوروبا، حوالى خمسة في المئة مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، بعدما رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية التي أصدرت أمرا لروسيا بوقف هجومها.

وقرابة الساعة العاشرة وعشر دقائق بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل خام برنت نفط بحر الشمال بنسبة أربعة فاصلة تسعين بالمئة إلى 102 دولارا واثنين وثمانين سنتا، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة أربعة فاصلة ثلاثة وثمانين بالمئة إلى تسعة وتسعين دولارا وثلاثة وستين سنتا للبرميل.

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