ما العلاقة بين مقرات الموساد في أربيل والدولار الإسرائيلي ؟

2022/03/17 | 15:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر الخبير الامني يوسف التميمي، الخميس، من مقرات الموساد في كردستان ، مشيرا الى انها قد تكون وراء انتشار الدولار المزيف.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة /، ان “تزوير العملات الاجنبية ومنها الدولار من الظواهر السلبية التي تبرز بين فترة واخرى في الاسواق العراقية”، لافتا الى ان “انكشاف دور مقرات الموساد […]

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