الصحة العالمية تحذر بشان كورونا

2022/03/17 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن الجائحة قد انتهت، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال، تتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف: “بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 مرة أخرى على مستوى […]

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