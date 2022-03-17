اسرائيل تشتري جزيرة في اليونان للهرب من الحروب

2022/03/17 | 15:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهدف من ذلك خلق خيار لإجلاء المواطنين الإسرائيليين وإنقاذهم.

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