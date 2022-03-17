الغزي يدعو السفير التركي إلى قيام حكومة بلاده بزيادة الإطلاقات المائية

2022/03/17 | 15:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي السفير التركي، اليوم الخميس، إلى قيام حكومة بلاده، بزيادة الإطلاقات المائية لدعم القطاع الزراعي في عموم مناطق العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، واعتماد خطة لتوزيع المياه بشكل عادل.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء وأكد خلال استقباله سفير الجمهورية التركية […]

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