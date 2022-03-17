2022/03/17 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة من إضاءات أميركية، نذهب إلى السينما، حيث الأضواء مطفأة، والصورة تتكلم..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإضاءة الثامنة| إضاءة الصورة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإضاءة الثامنة| إضاءة الصورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).