البيت الابيض يلوم ترامب بالانسحاب من الاتفاقية مع ايران وواشنطن تدرس رفع العقوبات

2022/03/17 | 15:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..القت المتحدثة باسم البيت الابيض جين بساكي باللوم على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لتسرعه بالانسحاب من الصفقة النووية مع ايران في الوقت الذي وصلت فيها المحادثات بشأن احياء الصفقة مجددا الى مرحلة حاسمة.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “واشنطن تدرس رفع الحرس الثوري عن قائمة […]

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