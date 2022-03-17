2022/03/17 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب السابق عن تيار الحكمة محمد اللكاش، الخميس، أن “الجيوش الالكترونية وقنوات الفتنة وأصوات النشاز تتحزم لرفض استقبال زوار الزيارات المليونية الأممية للعتبات المقدسة في العراق”، فيما شدد على الحكومة ضرورة فتح الحدود البرية للزوار الأجانب وتسهيل عملية مرورهم.وقال اللكاش في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية متجاهلة بصورة كبيرة زيارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة تطالب بفتح الحدود البرية لاستقبال زائري النصف من شعبان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة تطالب بفتح الحدود البرية لاستقبال زائري النصف من شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).