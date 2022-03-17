عداد المتعافين من كورونا يفوق الإصابات وانخفاض في الوفيات

2022/03/17 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أنها “سجلت 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1028 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 3 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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