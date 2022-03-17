تتويج ملكة جمال العالم وسط دعوات للسلام في أوكرانيا

2022/03/17 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوِّجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم في الدورة السبعين لهذه المسابقة الأربعاء، حيث عبر المتسابقون والمنظمون عن تضامنهم مع الأوكرانيين خلال تحية عبر إضاءة الشموع على خشبة المسرح في ختام الحدث.

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