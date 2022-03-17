مقتل المئات في قصف روسيا لمسرح في أوكرانيا وزيلينسكي يخاطب مجلس النواب الألماني

2022/03/17 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها في 16 آذار/مارس 2022 الشركة الأميركية لتقنيات الفضاء “ماكسار تكنولوجيز” المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية، قالت إنها التقطت لمسرح تعرض لقصف روسي في مدينة ماريوبول الأوكرانية، © ماكسار تكنولوجيز/اف ب – كييف (أ ف ب) – بعد ثلاثة أسابيع على بدء الغزو الروسي، اتهمت كييف روسيا بقصف مسرح لجأ إليه “أكثر من […]

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