العراق يحصد 10 ميداليات ويتوج ببطولة العرب للشطرنج

2022/03/17 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..توج منتخب العراق، بلقب بطولة العرب للشطرنج المقامة في بغداد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وتوج المنتخب العراقي بعد تحقيقه خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين.وشارك في البطولة 14 دولة عربية، هي: مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والصومال وجيبوتى وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن وعمان والبحرين والعراق.وانطلقت […]

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