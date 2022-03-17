2022/03/17 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bQTbwSo5_k4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لجنة تقصي الحقائق النيابية تستضيف وزير داخلية الاقليم للتحقيق بالهجوم الصاروخي في أربيل في نشرة الـ4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لجنة تقصي الحقائق النيابية تستضيف وزير داخلية الاقليم للتحقيق بالهجوم الصاروخي في أربيل في نشرة الـ4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).