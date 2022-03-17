ريبر: الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل هي صواريخ حربية

2022/03/17 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد عن معلومات جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي طال أربيل مؤخراً.وقال أحمد في كلمته خلال اجتماع لجنة التحقيق بقصف أربيل، في مجلس النواب الإتحادي ان القصف تجاوز على السيادة العراقية وخرق للإتفاقيات ومعاهدات حسن الجوار، مثمنا الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي وتضامنه مع الأقليمواضاف ان الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لاتستخدم إلا في حالات الحرب، مشيرا الى ان المواقع المستهدفة، هي موقع مدنية لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق.

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