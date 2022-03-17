الصالحي يحذر من انفجار الوضع في كركوك ونداء إلى بغداد.. ماذا يحصل؟

2022/03/17 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الكتلة التركمانية أرشد الصالحي اليوم الخميس، أن كركوك تشهد اسوأ مراحل تجهيز الوقود والكهرباء، فيما حذر من انفجار غضب المواطنين تجاه حكومة بغداد والوزارات المعنية.وقال الصالحي في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “تشهد كركوك منذ اشهر ازمة خانقة بتجهيز الوقود بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا وذلك بسبب وقوع ملاصقة المحافظة […]

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