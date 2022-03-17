الكاظمي يوافق على نقل السياج الأمني في سامراء إلى موقعه الجديد

2022/03/17 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الخميس، موفقة رئيس الوزراء على ى نقل السياج الأمني في سامراء إلى موقعه الجديد، فيما أشار إلى أن هذه الخطوة هذه الخطوة ستمنح المدينة مساحة إضافية في تنفيذ المشاريع المستقبلية.وقال خليل في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الموافقات الرسمية قد صدرت من مكتب القائد […]

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