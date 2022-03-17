2022/03/17 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد النائب الاول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ان التقرير الذي ستقدمه لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب سيكون ملزمًا للجميع.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الزاملي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية بحادثة الاستهداف الصاروخي لمحافظة اربيل ، استضاف خلالها "ريبر أحمد خالد " وزير داخلية اقليم كردستان، وبحضور رؤساء الكتل النيابية وعدد من اعضاء المجلس".

وبحسب البيان، قال الزاملي، ان "إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، وان الاستجابة السريعة لوزير داخلية الاقليم للحضور الى مجلس النواب تؤكد ان المرحلة القادمة لا تفرق بين اي مسؤول عراقي"، مشيرًا الى ان "لجنة تقصي الحقائق النيابية ستستضيف خلال الايام القادمة وكيل وزير الخارجية المسؤول عن الملف الايراني، وقادة وشخصيات أمنية ومخابراتية واستخبارية واي جهة تعتقد اللجنة انها تمتلك معلومات دقيقة وحساسة حول الاستهداف ، لاستكمال التقرير النهائي بصدده، وعرضه خلال جلسة مجلس النواب، ليكون ملزمًا للجميع".

وأكد رئيس اللجنة، ان "علاقة العراق بايران حسنة ، ولكن السيادة خط أحمر لا يسمح لأي دولة المساس بها، وان العراق يشترك مع ايران وسوريا وروسيا ضمن التحالف الرباعي الذي كان يفترض منه تقديم المعلومات اللازمة الى بغداد حول تواجد المقرات الاسرائيلية من عدمه، كما ان هناك مواثيق واتفاقيات بين العراق وإيران لتبادل المعلومات"، مشددًا على ان "قصف اربيل خرقاً للاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار أياً كانت المبررات والدوافع، مضيفا: "قوة إيران ودول الجوار من قوة العراق، واي اضعاف للعراق سينعكس على كل دول المنطقة".

بدوره قدم وزير داخلية الاقليم "ريبر أحمد" تقريراً بشأن حادثة الاستهداف الصاروخي لاربيل ، مبيناً ان لا وجود لاي عناصر او اجهزة للموساد في الاقليم، وان الموقع المستهدف هو منزل مستثمر كردي معروف، مبديا استعداد كردستان لأي تحقيق عربي او دولي ولجنة خبراء مختصة وبمشاركة الجانب الايراني للوصول الى الحقيقة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي: التقرير الذي ستقدمه لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب سيكون ملزمًا للجميع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي: التقرير الذي ستقدمه لجنة تقصي الحقائق لمجلس النواب سيكون ملزمًا للجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).