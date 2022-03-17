المعلومات الخاطئة ترفع إصابات كورونا حول العالم

2022/03/17 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن الجائحة قد انتهت، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال، تتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.الصحة العالمية تحذر: المعلومات الخاطئة تغذي الارتفاع في إصابات كورونا حول العالمكوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا وقال مدير عام […]

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