وفاة الفاشينستا السعودية ساز القحطاني بحادث أليم (صور وفيديو)

2022/03/17 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فوجئ رواد شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بخبر وفاة الفاشينستا السعودية ساز القحطاني.وذكرت منشورات كثيرة أن المؤثرة الشابة لقت حتفها في حادث سير تعرضت له على طريق العروبة في العاصمة الرياض.وتم تداول مجموعة من الصور والفديويات التي ذكر ناشروها أنها توّثق اندلاع النار في سيارة القحطاني إثر اصطدام عنيف.وفاة مشهورة […]

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