الهوية والعلاقات الجينسانية - عذري مازغ

2022/03/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ عندما تبحث في الجذور العرقية لمجتمعنا، نمارس على ذاتنا تلك الأصولية المفرطة في تحديد نوعنا بينما الحقيقة النوعية لذاتنا هي ما نحن عليه، أي كل هذا الذي تراكم في تربتنا جينيا وثقافيا، هذا الذي نحن عليه اما البحث عن الجذر الأصيل الصافي فهو يمثل نزعة عنصرية في الوهم الإيديولوجي إذ لا وجود لهذا الجذر الصافي الناصع حتى في جيناتنا، وحتى لا يفهم الامر من منظور فاشي، فنحن هم هؤلاء الذين تمازجوا في الحضر، و ......





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