احتداد الأزمات وتأخّر الثورات - عبد المجيد السخيري

2022/03/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري لو أن ما يجري اليوم من أحداث متسارعة على الرقعة الجيوسياسية الملتهبة بالبحر الأسود، وبالأخص بداخل الحدود التاريخية للإمبراطورية الروسية القيصرية ووريثها الاتحاد السوفياتي للجمهوريات الاشتراكية، أو ما يحتد من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية في كل مكان تقريبا بأثر من تداعيات الجائحة الوبائية العالمية، أقول لو أن هذا وقع ذات زمن ثوري بعيد، نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أو حدث في ثلاثيني ......





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