الانبار تحدد موعد وضع حجر الأساس لإنشاء أول مطار مدني بالمحافظة

2022/03/17 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..حدد مستشار محافظ الانبار عزيز الطرموز، موعد وضع حجر الاساس لمشروع انشاء اول مطار مدني لنقل المسافرين والبضائع في المناطق الغربية.وقال الطرموز في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “سلطة الطيران المدني وهيئة الاستثمار المركزية وبقية الجهات المعنية وافقت على البدء بالمرحلة الاولى لانشاء اول مطار مدني لنقل المسافرين والبضائع في منطقة الـ […]

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