الكاظمي يعلن تأييد العراق إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا (فيديو)

2022/03/17 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، تأييد العراق لإنهاء

الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقباله القائم بأعمال

السفارة الأوكرانية في العراق إليكسندر

بورفجينكوف.

وذكر بيان صادر ع

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