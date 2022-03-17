اعداد المتعافين من كورونا يفوق الإصابات وانخفاض في الوفيات

2022/03/17 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “وكالة

نون "، أنها “سجلت 559 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، وتماثل 1028 شخصا للشفاء”.

وأ

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