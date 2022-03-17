العالم يترقب.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع وخشية من موجة جديدة!

2022/03/17 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يضع العالم يده على قلبه خوفا من ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في عدة دول، أبرزها الصين وكوريا الجنوبية ودول في أوروبا الغربية.وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الغربية ودول أخرى جعل الخبراء والسلطات الصحية في […]

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إصابات كورونا تعاود الارتفاع وخشية من موجة جديدة! أولاً على ايرث نيوز.

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