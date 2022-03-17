2022/03/17 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- إيفان ناصرأكدت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، تحديدها موعداً لإطلاق رواتب موظفي الإقليم.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم قبل عيد نوروز إكمال توزيع رواتب جميع الموظفين في الاقليم بحسب الجدول الصادر".وأشار البيان إلى أنه "سيتم العمل أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تحدد موعد إطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تحدد موعد إطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).