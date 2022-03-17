فيديو.. بوتين يكيل الشتائم إلى الروس المعارضين للغزو بنبرة حادة

2022/03/17 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى "التطهير الطبيعي" لـ "الحثالة والخونة" داخل روسيا الذين يشككون في غزوه لأوكرانيا.

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