2022/03/17 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8dlPLTBnukU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر: هنالك خلافات بنيوية بين التيار الصدري وحزب الدعوى.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر: هنالك خلافات بنيوية بين التيار الصدري وحزب الدعوى.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).