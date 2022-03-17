رئاسة البرلمان عن قصف أربيل: سيادة العراق خط أحمر

2022/03/17 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اليوم الخميس، ان إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، مشيرا إلى ان “علاقتنا بإيران إيجابية وسيادتنا خط أحمر لن نسمح بمسها”.وترأس الزاملي اجتماعاً موسعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية بحادثة الاستهداف الصاروخي لمحافظة اربيل ، استضاف خلالها ريبر أحمد خالد وزير داخلية اقليم كردستان، وبحضور […]

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