الفتح: القضاء سيجبر البرلمان على حل نفسه اذا اخفق في انتخاب رئيس الجمهورية

2022/03/17 | 17:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، من صدور قرار قضائي بحل مجلس النواب في حال اخفاقه في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكتل السياسية والأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان أمامها مسؤولية تاريخية ومحورية تتمثل بعقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد”، مبينا أن “العراق يمر […]

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