عدسة بغداد اليوم توثق عمليات التوزيع.. التجارة: اكثر من 90 % نسبة تجهيز السلة الرمضانية

2022/03/17 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، وصول نسب التجهيز للسلة الرمضانية في بغداد والمحافظات الى اكثر من 90%.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "نسبة التجهيز للسلة الرمضانية في بغداد والمحافظات بلغت اكثر من 90%".

وأضافت انها "تستعد لأطلاق الوجبة الثانية من السلة الغذائية مع بداية شهر رمضان وتوزيعها"، مبينة انها "اجرت التعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية لتأمين مفردات السلة الغذائية".

في سياق متصل وثقت عدسة وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، عمليات توزيع السلة الغذائية على عدد من اهالي المحافظات والعاصمة بغداد واستمعت الى آرائهم حيث اكد عدد منهم انخفاض الاسعار في الاسواق بعد عملية توزيع السلة الغذائية.

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