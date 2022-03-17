العراق يلاعب السعودية وعمان ودياً

2022/03/17 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شرعَ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات بمعسكره التدريبي في مجمعِ ازادي الأولمبيّ بالعاصمةِ الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الإمارات الشهر المقبل، واشتملت التدريباتُ التي أقيمت في قاعةِ الاتحاد الإيراني لكرةِ القدم على تمارين اللياقة البدنيّة في قاعة الرشاقة والحديد وكذلك المسبح. وعقدَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، علي عبد الحسين، والمدير الإداري للمُنتخب علي عيسى، اجتماعاً مُوسعاً مع المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة وجهازه المساعد للتباحثِ بشأن المسيرةِ المقبلة للمنتخبِ الوطني ومعسكره التدريبي المقبل في لبنان والمشاركة القارية في الإمارات، والاتفاق على جملةٍ من الأمور التي تخص وطني الصالات ونوعية التدريباتِ والمباريات التجريبيّة التي ستشهدها الأيام المقبلة.وقالَ المدير الإداري للمنتخب، علي عيسى: إن جميع الأمور الإدارية الخاصة بمعسكرِ إيران تم إكمالها قبيل موعد السفر من تهيئةِ سكن الوفد والصالات الخاصة بالتدريباتِ وإكمال متطلبات معسكر لبنان وتسجيل اللاعبين في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الامارات الشهر المقبل.مختتماً بالتأكيد: إن المُباحثات جاريةٌ لتأمين مباراتين للمنتخبِ الوطني أمام السعودية وسلطنة عمان في الامارات، ووصلت الاتفاقاتُ الى مراحلها النهائية، وستكون هاتان المباراتان ذواتا فائدة فنية كبيرة قبيل الدخولِ في منافسات تصفيات آسيا.من جهته، قالَ لاعب المنتخب الوطني لكرة الصالات، مصطفى بجاي: إن المعسكر التدريبي انطلقَ في العاصمة طهران والذي يستمر لفترة أسبوعٍ كامل ويتضمن إجراءَ وحدات تدريبيةً مكثفة صباحية ومسائية، الى جانبِ خوض مباراتين تجريبيتين، بعد أن تم نقل المعسكر للعاصمة طهران من مدينة شيراز الايرانية.مؤكداً: أن الهدف من المعسكر التدريبي الارتقاء بواقع اللاعبين بدنياً، والتعرف على خططِ وبرنامج الجهاز الفني الجديد الى جانب اعتماد الخطط والطريقة التي سيتم اتباعها في المباريات الرسميّة من خلال المبارياتِ التجريبية التي سيتم خوضها في إيران ولبنان والامارات. مختتما حديثه: إن أجواء المعسكر مثاليةٌ وروحية اللاعبين بأعلى مستوياتها والتفاؤل يعمّ الجميع، وهو ما سيقودنا للنجاحِ والتميز الذي نسعى إليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يلاعب السعودية وعمان ودياً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يلاعب السعودية وعمان ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).