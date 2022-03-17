2022/03/17 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهراء كركي ..بالأمس أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة العمید اسماعیل أن استهداف ايران للموساد في اربيل كان حازماً، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني اصبح ذليلا بينما كان يرفع شعار “من النيل الى الفرات” في يوم من الايام، مشدداً على أن القوى المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء.اذا بضربة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانون الدولي يشرعن ضربات ايران للموساد الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانون الدولي يشرعن ضربات ايران للموساد الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).