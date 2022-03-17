اغلبهم من “المجاميع الإرهابية”.. صحيفة عبرية تكشف هوية المتطوعين العراقيين الذاهبين الى أوكرانيا

2022/03/17 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الخميس، ان معظم المتطوعين للذهاب الى الحرب الى جانب اوكرانيا اغلبهم من المجاميع الارهابية او ما يسمى بالمعارضة السورية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة / ان ” معظم اولئك المتطوعين هم من ما يسمى بقدامى المحاربين في الصراع السوري وبعضهم شارك في حروب داعش […]

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