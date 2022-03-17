حظر “فيفا” لا يقتصر على ملاعب العراق.. يطال جماهيره أيضاً

2022/03/17 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حظر حساب الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، حساب عدد كبير من الجماهير العراقية اليوم الخميس.ويأتي حظر الحسابات بسبب الكم الهائل من التعليقات العراقية المنددة بقرار نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى أرض محايدة.وكان فيفا قد قرر أمس، نقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات المونديال من بغداد إلى أرض محايدة لدواعي […]

ظهرت المقالة حظر “فيفا” لا يقتصر على ملاعب العراق..



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