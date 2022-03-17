متى تنتهي الحرب الروسية على أوكرانيا؟

2022/03/17 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط يوم آخر من سفك دماء المدنيين في أوكرانيا الضوء على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وأظهر لماذا قد لا يزال إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بعيد المنال.

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