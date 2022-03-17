19 عاماً على الحرب والاحتلال في العراق: ذكرى ودعوة

2022/03/17 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / معن بشور ..تمرّ بنا هذه الأيام الذكرى التاسعة عشرة للعدوان والاحتلال الأمريكي للعراق في ظلّ ظروف دولية خطيرة تتمثّل بالحرب الدائرة في أوكرانيا حيث “تنتفض” دول الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة بوجه الاتحاد الروسي بذريعة الدفاع عن سيادة دولة مستقلّة، وهي الذريعة التي جرى تمزيقها عشية الحرب على العراق، وقبلها على أفغانستان، ودائماً […]

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