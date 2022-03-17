“نتفليكس” تعيد بث مسلسل من بطولة الرئيس الأوكراني

2022/03/17 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ اعادت “نتفليكس” بث مسلسل “سورفنت أوف بيبل” (خادم الشعب) مجددًا، لجمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أشهر بطله (الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي).وقالت منصة “نتفليكس” في تغريدة لها عبر “تويتر”، مخاطبة جمهورها “لقد طلبتم ذلك، المسلسل عاد ومُتاح مرة جديدة عبر نتفليكس في الولايات المتحدة».وتتزامن إعادة بث المسلسل الشهير، تزامنًا مع صعود […]

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