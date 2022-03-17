2022/03/17 | 17:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 559 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1028 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.1%.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تسجل أكثر من 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: الإصابات المسجلة بمتحور "أوميكرون" تشكل 30% من المواقف الوبائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).