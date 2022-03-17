أردوغان يبلغ بوتين هاتفياً استعداد بلاده استضافة قمة له مع زيلينسكي

2022/03/17 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووفقا لبيان الرئاسة التركية، فإن أردوغان "أبلغ بوتين هاتفيا استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا لإجراء محادثات".

وأوضح البيان أن "أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".

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