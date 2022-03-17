وطني الصالات يشرع بتدريباته في طهران

2022/03/17 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..شرعَ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات بمعسكره التدريبي في مجمعِ ازادي الأولمبيّ بالعاصمةِ الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الإمارات الشهر المقبل.وقالَ المدير الإداري للمنتخب، علي عيسى في بيان لاتحاد الكرة تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “جميع الأمور الإدارية الخاصة بمعسكرِ إيران تم إكمالها قبيل موعد […]

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