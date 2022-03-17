تركيا.. مشروع قانون انتخابات جديد

2022/03/17 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم التحالف الحاكم في تركيا، قبل أيام، مشروع قانون الانتخابات الجديد للبرلمان، من أجل عرضه على التصويت ومن ثم إقراره في المرحلة المقبلة، في خطوة أثارت جدلا وتوجّس من جانب أحزاب المعارضة، والتي رأت ما حصل بأنه "تغيّر في قواعد اللعبة".

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