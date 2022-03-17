الأمم المتحدة تقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان 

2022/03/17 | 17:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – صادق مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يقضي بإقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان التي لم يتمّ الاعتراف بنظامها بعد على الساحة الدولية.يفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة “طالبان”، المهمة الجدية للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان “مانوا” لمدة عام.وحصل القرار على […]

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