2022/03/17 | 17:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول عراقي : إيران تعرضت للتضليل وابتلعت طُعماً "مُغرياً" صنعه رجال أعمال "حشديون وبككه") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3GgOYXXZvxA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول عراقي : إيران تعرضت للتضليل وابتلعت طُعماً "مُغرياً" صنعه رجال أعمال "حشديون وبككه") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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